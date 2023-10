Homem é preso após colocar filha na direção depois de comprar drogas

Um homem, de 37 anos, foi preso nesta sexta-feira (27) após a caminhonete que ele estava ser abordada pela Polícia Militar de Trânsito de Três Lagoas. A filha do homem, uma adolescente, estava na direção do veículo, enquanto ele estava no banco do passageiro, consumindo drogas. As informações são do portal Dourados News

Uma equipe policial fazia patrulhamento pela rua Custódio Andries quando visualizaram o passageiro de uma caminhonete utilizando um cigarro e resolveram fazer uma abordagem do veículo.

Dentro da caminhonete, encontraram quatro trouxinhas de maconha, além de ser verificado que quem estava dirigindo o veículo era uma adolescente, que contou que após o pai comprar as drogas, pediu que ela dirigisse.

O homem acabou preso em flagrante e apresentado na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) ao lado da filha.

