Homem é preso após manter ex-esposa em cárcere por 10 dias em Jardim

Mulher, de 44 anos, foi resgatada pela Polícia Militar na noite deste domingo (17), após ficar cerca de 10 dias em cárcere privado na cidade de Jardim, a 237 quilômetros de Campo Grande. Ela estava 'aprisionada' pelo ex-marido, de 35 anos, preso em flagrante.

A mulher, inclusive, tinha uma medida protetiva contra o suspeito, desrespeitada após a chegada dele na propriedade rural onde ela trabalha e depois migrou para a residência da vítima.

Segundo informações do boletim de ocorrência, a vítima explicou para os policiais que o homem alegou estar de atestado médico e que por isso, não iria embora.

Porém, desde que chegou ao local, ele não deixou a mulher sozinha em hipótese alguma, sempre estando por perto, não permitindo que ela ligasse para a polícia ou pedisse ajuda para algum conhecido. Somente neste domingo, após o suspeito deixar o local em uma motocicleta, que ela conseguiu realizar a ligação.

Enquanto a Polícia Militar atendia a ocorrência no local, o suspeito retornou na companhia do filho, de 8 anos, sendo abordado pelos militares e foi dada voz de prisão.

Ele foi encaminhado para a delegacia e autuado por sequestro e cárcere privado e descumprir decisão judicial que defere medidas protetivas de urgência.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no IOS ou Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também