Interior

Homem é preso após passar a mão na bunda de jovem durante show em Ponta Porã

Suspeito ainda teria ameaçado seguranças antes de ser detido pela Polícia Militar na madrugada deste domingo

09 novembro 2025 - 17h10Taynara Menezes
Polícia Militar efetuou a prisão do suspeitoPolícia Militar efetuou a prisão do suspeito   (Divulgação/PMMS)

Um homem, de 38 anos, foi preso na madrugada deste domingo (10), após passar a mão na bunda de uma jovem de 19 anos durante um show no Parque de Exposições de Ponta Porã. O caso gerou confusão e terminou com a intervenção da Polícia Militar, acionada depois que o suspeito também ameaçou seguranças do evento.

Segundo o boletim de ocorrência, o homem assediou a vítima em meio à multidão e demonstrou insistência em se aproximar dela, mesmo após ser repreendido. A jovem pediu ajuda a pessoas próximas, mas o suspeito chegou a ameaçar quem tentou defendê-la.

Os policiais realizaram abordagem e revista pessoal, mas nenhuma arma foi encontrada. O suspeito foi levado para a 1ª Delegacia de Polícia Civil, onde foi autuado por importunação sexual.

De acordo com o registro, ele apresentava escoriações no rosto e roupas sujas de barro, mas não soube explicar o motivo. O caso segue sob investigação.

