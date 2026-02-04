Menu
Homem é preso após se masturbar para criança e mulher em praça de Maracaju

Ele já havia sido abordado dias atrás pelo mesmo modo de agir

04 fevereiro 2026 - 13h55Luiz Vinicius
Caso aconteceu na cidade de MaracajuCaso aconteceu na cidade de Maracaju   (Divulgação/PM)

Homem, de 27 anos, foi preso em flagrante no final da tarde desta terça-feira, dia 3, após se masturbar para uma criança, de 9 anos, e uma mulher, de 56 anos, na praça de Maracaju - a 160 quilômetros de Campo Grande.

Ele já havia sido abordado anteriormente, no dia 1º, pelo mesmo modo de agir, em outra praça da cidade com alta concentração de famílias e crianças. Naquela oportunidade, ele também portava drogas para consumo pessoal.

Segundo consta no boletim de ocorrência, o suspeito já estava interrompendo a entrada de pessoas no banheiro da praça, mostrando as partes íntimas e praticando atos de masturbação na frente dos populares.

A Polícia Militar foi acionada pelos populares e com as características, conseguiu encontrar o suspeito, que ao ser abordado, foi encontrado papelotes de maconha em um dos bolsos da bermuda.

Ele foi conduzido para a delegacia e autuado em flagrante por importunação sexual.

