Homem é preso após tentar matar desafeto a tiros no início da semana

Pedro Molina, com informações do Idest

Após trabalhos do Setor de Investigações Gerais (SIG), a Polícia Civil prendeu Cleber Polatto, de 43 anos, na tarde desta sexta-feira (6), em Ivinhema, pela tentativa de homicídio de um desafeto na noite do último domingo (1º).

Cleber, junto de um comparsa, teriam armado uma emboscada para matar, a tiros, a vítima. Apesar do ataque, o alvo dos criminosos sobreviveu.

Em nota à imprensa, a Polícia Civil disse que investigadores do SIG identificaram o criminoso após a denúncia feita no dia do crime. A vítima teria contato aos policiais que dois homens teriam realizado uma emboscada quando ela chegada em sua residência.

Em outra ocasião, a dupla já teria tentado matar a vítima em um bar, porém, foram reconhecidos e impedidos de realizar o ataque.

Com a identidade de um dos criminosos revelada, além do depoimento de diversas testemunhas, o Ministério Público Estadual (MPE) deu parecer favorável a prisão preventiva e busca domiciliar na casa do suspeito.

O comparsa do criminoso, um homem de 34 anos, ainda continua foragido.

Deixe seu Comentário

Leia Também