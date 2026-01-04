Homem é preso com duas motocicletas furtadas durante Operação Boas Festas em Nova Andradina

Um homem de 45 anos foi preso na noite de sábado (3) após a Polícia Militar recuperar duas motocicletas furtadas em Nova Andradina. A ação ocorreu na rua Epitácio Pimenta de Araújo, no Conjunto Habitacional Argemiro Ortega Gutierrez, durante a “Operação Boas Festas”, com apoio da Força Tática e Rádio Patrulha. O suspeito foi identificado como Fredy Zambrana Junior.

De acordo com o Jornal da Nova, os policiais receberam denúncia informando que ele empurrava uma motocicleta em direção à própria residência. Ao chegar ao local, a PM encontrou duas motos com indícios de furto, uma no quintal e outra no corredor lateral. Fredy fugiu pulando muros, mas, após cerco e novas buscas, foi localizado e preso.

Na delegacia, ele confessou ter furtado uma das motos no mesmo dia, próximo a uma farmácia na rua Santa Lúcia, e admitiu que a outra havia sido furtada no dia 1º de janeiro, perto de um bar na saída para Ivinhema.

O veículo, originalmente vermelho, foi pintado de preto, inclusive a placa, para dificultar identificação. Ele disse ainda que os veículos seriam revendidos. Um dos proprietários compareceu à delegacia e reconheceu a motocicleta.

