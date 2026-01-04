Menu
Menu Busca domingo, 04 de janeiro de 2026
(67) 99647-9098
Busca
Financial Lançamento
Interior

Homem é preso com duas motocicletas furtadas durante Operação Boas Festas em Nova Andradina

Suspeito tentou fugir, mas foi localizado após cerco policial; veículos haviam sido furtados nos dias 1º e 3 de janeiro

04 janeiro 2026 - 16h15Taynara Menezes

Um homem de 45 anos foi preso na noite de sábado (3) após a Polícia Militar recuperar duas motocicletas furtadas em Nova Andradina. A ação ocorreu na rua Epitácio Pimenta de Araújo, no Conjunto Habitacional Argemiro Ortega Gutierrez, durante a “Operação Boas Festas”, com apoio da Força Tática e Rádio Patrulha. O suspeito foi identificado como Fredy Zambrana Junior.

De acordo com o Jornal da Nova, os policiais receberam denúncia informando que ele empurrava uma motocicleta em direção à própria residência. Ao chegar ao local, a PM encontrou duas motos com indícios de furto, uma no quintal e outra no corredor lateral. Fredy fugiu pulando muros, mas, após cerco e novas buscas, foi localizado e preso.

Na delegacia, ele confessou ter furtado uma das motos no mesmo dia, próximo a uma farmácia na rua Santa Lúcia, e admitiu que a outra havia sido furtada no dia 1º de janeiro, perto de um bar na saída para Ivinhema.

O veículo, originalmente vermelho, foi pintado de preto, inclusive a placa, para dificultar identificação. Ele disse ainda que os veículos seriam revendidos. Um dos proprietários compareceu à delegacia e reconheceu a motocicleta.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também

Buscas por corpo de homem desaparecido no Rio Apa continuam neste domingo
Interior
Buscas por corpo de homem desaparecido no Rio Apa continuam neste domingo
Mulher tem casa incendiada e ex-marido é suspeito em Aquidauana
Interior
Mulher tem casa incendiada e ex-marido é suspeito em Aquidauana
Pescador é multado durante Operação Piracema ao ser flagrado pescando em Nova Andradina
Interior
Pescador é multado durante Operação Piracema ao ser flagrado pescando em Nova Andradina
Cachorro foi salvo da grade do portão
Interior
VÍDEO: Bombeiros salvam cachorrinho preso a grade de portão em Corumbá
Rio sobe repentinamente e Corpo de Bombeiros resgata 44 turistas na Serra da Bodoquena
Interior
Rio sobe repentinamente e Corpo de Bombeiros resgata 44 turistas na Serra da Bodoquena
Criança resgata pela PM
Interior
Bebê de 1 ano é encontrada sozinha em rua e pais são presos em Três Lagoas
Homem foi levado pela correnteza
Interior
Bombeiros da capital auxiliam nas buscas por homem desaparecido no Rio Apa
Bolívia enfrenta onda de protestos e paralisação após alta nos combustíveis
Internacional
Bolívia enfrenta onda de protestos e paralisação após alta nos combustíveis
Mulher teve parte do membro arrancado "no dente"
Interior
Homem arranca parte da orelha da companheira com mordida em Dourados
Vereador de MS inicia peregrinação de bicicleta ao Santuário de Aparecida
Geral
Vereador de MS inicia peregrinação de bicicleta ao Santuário de Aparecida

Mais Lidas

Momento da prisão do suspeito
Polícia
Com esposa grávida e filho em casa, homem saiu para cometer estupro por 'desejo' na Capital
Viatura do Batalhão de Choque na chegada a Cepol | Imagem ilustrativa
Polícia
Homem dá tiros para o alto durante a virada do ano e é preso pelo Choque na Capital
Corpo de Bombeiros atuou no combate as chamas
Polícia
AGORA: Homem ateia fogo na casa após brigar com esposa em Campo Grande
Local onde ele foi preso
Polícia
VÍDEO: Câmera flagrou prisão de homem que tentou estuprar escrivã da Polícia Civil