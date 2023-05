Homem é preso disparando tiros em via pública de Aquidauana

Um homem, de 32 anos, foi preso em flagrante, na madrugada desta terça-feira (2), disparando tiros de uma arma de fogo em via pública na entrada do Bairro Cristo Rei, em Aquidauana. O autor não possuía nenhum documento que autorizasse o porte ou posse da arma.

Conforme o site Dourados News, policiais do 7º Batalhão de Polícia Militar realizavam rondas pela região quando ouviram um disparo.

No local, encontraram uma caminhonete parada no acostamento com três pessoas dentro, sendo um homem e duas mulheres. O motorista desceu do veículo, jogou a arma de fogo e duas munições deflagradas no mato.

Os policiais visualizaram toda a ação, abordou o homem e ele confirmou ser o proprietário da arma de fogo e informou que não tinha documento de autorização de posse ou porte.

O autor foi detido e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil.

Deixe seu Comentário

Leia Também