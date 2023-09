Homem é preso em Bonito após espancar esposa com pedradas

No último domingo (03), um homem foi preso em Bonito, distante aproximadamente 290 quilômetros de Campo Grande, após espancar a esposa a pedradas na frente dos filhos na sexta-feira (1º).

Conforme as informações policiais, o casal teria discutido e a vítima saiu de casa, para pedir ajuda para outro casal de amigos para retirar seus pertences do imóvel, que se tratava de uma fazenda na qual o casal trabalhava e morava.

Inicialmente, o autor teria aceitado a decisão, porém, depois que a mulher e os filhos já estavam dentro do carro do amigo, o marido entrou na frente do veículo, obrigando o motorista a parar, e arrancou a companheira de dentro do veículo.

Nesse momento, o condutor se assustou e saiu do local das agressões com as crianças e sua esposa, deixando-os em casa e foi procurar socorro para deter o suspeito.

O proprietário da fazenda foi quem encontrou a mulher, ainda caída no chão com ferimentos graves na cabeça e foi socorrida pelo patrão até o Hospital de Bonito, onde foi transferida para Campo Grande, devido à gravidade do quadro.

O agressor foi preso no final da tarde de domingo (03), e autuado por tentativa de feminicídio.





Deixe seu Comentário

Leia Também