Homem é preso em Bonito com armas e munições ilegais

Na tarde de ontem (11), a Polícia Civil, por intermédio de duas equipes da Delegacia de Polícia de Bonito/MS cumpriu um mandado de busca e apreensão que resultou na prisão em flagrante de um homem que guardava armas de fogo e munições ilegais tanto em seu local de trabalho quanto em sua residência.

Durante a busca, no local de trabalho do suspeito, foram encontradas diversas munições de calibres permitidos e restritos, além de um recipiente contendo pólvora e dois sacos de chumbo. Na residência, as equipes localizaram uma carabina calibre .44 Magnum, marca Winchester, diversas munições e estojos de calibres variados, bem como acessórios relacionados a armas de fogo, incluindo lanternas, trilho de mira, escopo compacto e luneta.

Além disso, foi encontrado um valor de R$ 4.274,00 em espécie. Durante a entrada da polícia na residência do suspeito, este conseguiu escapar pelos fundos da casa, carregando possivelmente uma espingarda calibre 12, e fugiu para um matagal próximo.

Os policiais iniciaram uma perseguição e logo o encontraram desarmado entre as quadras de tênis da cidade, perto da Pousada Ouro Preto. O suspeito foi imediatamente detido e conduzido à delegacia de polícia, durante uma entrevista informal, ele negou ter portado uma arma longa durante a fuga.

O homem foi preso em flagrante pelos crimes de posse irregular de arma de fogo de uso permitido e posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito. A operação demonstra o compromisso da Polícia Civil em combater a posse ilegal de armas e garantir a segurança da comunidade.

