Homem é preso em flagrante após atacar mãe com barra de ferro em Batayporã

Um homem de 39 anos foi preso em flagrante, na manhã desta segunda-feira (17), em Batayporã, após agredir a própria mãe com uma barra de ferro. A vítima, de 59 anos, sofreu ferimentos e precisou ser atendida no Pronto Atendimento Municipal (PAM).

Segundo a Polícia Civil, agentes da Delegacia de Batayporã estavam no entorno da Vila Benedito Schaefer, quando ouviram gritos de socorro vindos de uma residência. Ao se deslocarem imediatamente ao local, encontraram a mulher ferida e em estado de choque.

A vítima relatou que o filho chegou embriagado, iniciou uma discussão com ela e com o companheiro, de 58 anos, e em seguida pegou uma barra de ferro para tentar agredir o homem. Durante a ação, a mulher acabou atingida e sofreu cortes que exigiram quatro pontos de sutura no atendimento médico.

Diante da situação flagrante, o homem recebeu voz de prisão e foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil de Batayporã, onde foram realizados os procedimentos legais cabíveis.

