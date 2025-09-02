Menu
Homem é preso em flagrante por estupro de adolescente em Dourados

O suspeito foi autuado por estupro e fornecimento de bebida a menores

02 setembro 2025 - 13h54Vinícius Santos
Depac DouradosDepac Dourados   (Osvaldo Duarte)

Um homem de 36 anos foi preso em flagrante pela Polícia Civil de Mato Grosso do Sul (PCMS) no último sábado (30) suspeito de estuprar um adolescente de 16 anos e fornecer bebida alcoólica para menores de idade em Dourados. A prisão foi realizada com apoio da Polícia Militar na casa do suspeito, localizada no bairro Cidade Jardim.

Conforme a Polícia Civil, a vítima compareceu à delegacia acompanhada do ex-namorado para denunciar o crime. A denúncia relatou que o estupro ocorreu na sexta-feira (29), após o suspeito oferecer bebidas vendidas a menores em sua residência. Em seguida, ele teria levado o adolescente para um local isolado, onde praticou o ato sexual sem consentimento.

Um adolescente relatou que pediu para que o homem parasse, mas ele ignorou o pedido e continuou a violência sexual. Durante a operação policial, foram apreendidas 29 garrafas de bebidas alcoólicas de diversas marcas, 21 essências para narguilé, aparelhos celulares, equipamentos de segurança e o veículo usado no crime.

As investigações iniciais indicam que o homem organizava festas para adolescentes em sua casa, nas quais fornecia bebidas alcoólicas e produtos de tabagismo. Ele foi autuado por estupro e por fornecer bebidas a menores.

Na audiência de custódia, a prisão em flagrante foi convertida em prisão preventiva. A vítima foi encaminhada ao Instituto Médico Legal para exame sexológico e está recebendo envio adequado. O inquérito continua policial para reunir provas antes de encaminhar para o Poder Judiciário.

