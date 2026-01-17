Menu
Interior

Homem é preso por agressão e ameaça contra companheira em Três Lagoas

Suspeito de 22 anos foi autuado em flagrante por violência doméstica após atacar a vítima com copo e ameaçá-la com faca

17 janeiro 2026 - 11h12Taynara Menezes
O autor foi autuado em flagrante, e a Polícia Civil representou pela conversão da prisão em preventivaO autor foi autuado em flagrante, e a Polícia Civil representou pela conversão da prisão em preventiva   (Foto: PCMS)

A Polícia Civil prendeu, na tarde de sexta-feira (16), um homem de 22 anos suspeito de cometer os crimes de lesão corporal qualificada e ameaça contra a companheira, em Três Lagoas. A prisão foi realizada pela Delegacia de Atendimento à Mulher (DAM).

Segundo as investigações, o casal mantinha relacionamento há cerca de três anos e a vítima relatou um histórico de agressões verbais e físicas, que teriam se intensificado nos últimos dias.

No dia dos fatos, após uma discussão, o suspeito teria ofendido a mulher, arremessado um copo que a atingiu na cabeça e, em seguida, a empurrado. Ainda conforme o relato, ele passou a ameaçá-la de morte utilizando uma faca do tipo serra. A vítima apresentava lesões compatíveis com a versão apresentada à polícia.

Com medo de novas agressões, a mulher acionou a Polícia Civil e solicitou medidas protetivas de urgência. O autor foi autuado em flagrante, e a Polícia Civil representou pela conversão da prisão em preventiva. Ele permanece à disposição do Poder Judiciário.

