Homem é preso por atropelar uma pessoa, agredir outras e ameaçá-las em Bataguassu

Homem, que não teve a identificação revelada, foi preso em flagrante na noite desta terça-feira (22), em Bataguassu, após provocar uma série de crimes em praça pública, incluindo uma tentativa de homicídio com direito a atropelamento.

Segundo divulgado pela Polícia Civil, O caso envolve a prática de diversos crimes, incluindo tentativa de homicídio qualificado, ameaça, dano qualificado e condução de veículo automotor sob influência de álcool.

No local dos fatos estava acontecendo um ensaio de fanfarra com a presença de mulheres, músicos e crianças, e por lá, o suspeito proferiu ofensas, recolheu cones de sinalização utilizados na organização do espaço e, em seguida, empurrou fisicamente duas mulheres — uma delas com uma criança de colo.

Na sequência, utilizou seu veículo para avançar deliberadamente contra as vítimas, vindo a atropelar uma delas pelas costas.

Após o atropelamento, o autor retornou armado com um facão, momento em que proferiu ameaças de morte e danificou um veículo que tentava proteger as pessoas. Ele foi contido por populares e depois preso pela Polícia Militar.

A Polícia Civil esteve presente no local dos fatos, onde realizou diligências iniciais e solicitou exames periciais a fim de esclarecer com precisão a dinâmica dos acontecimentos. O inquérito policial foi instaurado imediatamente para a apuração das condutas delituosas.

O caso segue em apuração.

