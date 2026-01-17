Menu
Homem é preso por importunar criança de 8 anos e liberado após depoimento em Três Lagoas

O autor de 40 anos foi encaminhado para a Depac da cidade

17 janeiro 2026 - 16h30Taynara Menezes
O homem foi detido e encaminhado à Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário O homem foi detido e encaminhado à Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário   (Foto: RCN)

Um homem de 40 anos foi preso, na tarde desta sexta-feira (16), após importunar uma criança de 8 anos, no Jardim Eldorado, em Três Lagoas. O acusado foi detido e encaminhado à Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (DEPAC), onde prestou depoimento e liberado.

De acordo com o portal RCN, familiares contaram que a menina estava andando de patins na rua, quando foi até a esquina pegar capim, para um coelho, neste momento a vítima teria sido abordada pelo autor que, no momento, estava com a mão dentro da bermuda esfregando as partes intimas.

Diante da cena, a criança começou a gritar, mas por estar de patins não conseguiu correr. Ao ouvir os gritos da filha, a mãe saiu pra verificar o motivo e encontrou o suspeito tentado disfarçar dizendo ter confundido a criança com uma prima e correu do local.

Com base nas características repassadas por testemunhas, a Polícia Militar realizou buscas na região e localizou o homem em uma rua próxima, onde ele foi reconhecido e recebeu voz de prisão.

O homem foi detido e encaminhado à Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (DEPAC), onde a ocorrência foi registrada e prestou depoimento foi autuado pelo crime de importunação sexual e liberado, para acompanhar ao processo em liberdade.

