Homem é recebido a pauladas após cobrar dívida de R$ 50 de inquilino em Maracaju

Um homem, de 52 anos, decidiu cobrar uma dívida de R$ 50 existente como seu vizinho, inquilino de uma de suas kitnets, na noite desta segunda-feira (22), em Maracaju. No entanto, ele acabou sendo recebido a pauladas pelo suspeito causando lesões e a internação médica na Santa Casa de Campo Grande.

O caso aconteceu por volta das 21h50, na rua Circular, região da Vila Prateada, segundo informações do boletim de ocorrência.

A vítima relatou para a Polícia Militar, acionada pelo hospital, que foi recebido a golpes da paulada quando tentou cobrar a dívida. Para se defender, ele usou uma das mãos, mas ainda assim, foi atingido na cabeça, na própria mão e também no nariz.

As lesões eram visíveis, de acordo com os militares e a equipe médica. O homem passou pelo exame de tomografia e foi diagnosticado com fratura na calota craniana.

O caso foi registrado como lesão corporal dolosa na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário Cepol.

JD1 No Celular

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 e acompanhe em tempo real todas as notícias. Para baixar no IOS, clique aqui. E aqui para Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também