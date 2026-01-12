Menu
Homem é salvo por banhista após se afogar em córrego de Nova Andradina

Manobras de reanimação e respiração boca a boca foram cruciais para manter a vítima viva

12 janeiro 2026 - 09h11Luiz Vinicius
Local onde vítima se afogouLocal onde vítima se afogou   (Jornal da Nova)

Homem, de 45 anos, foi socorrido e encaminhado para uma unidade hospitalar de Nova Andradina, após ser salvo por uma banhista logo depois de ter se afogado no Córrego do Baile, durante o domingo, dia 11.

A banhista em questão auxiliou a vítima até a chegada do Corpo de Bombeiros, utilizando de manobras de reanimação cardiopulmonar e respiração boca a boca.

Segundo informações do site Jornal da Nova, a ação realizada pela banhista foi considerada crucial em razão de ter feito a respiração retornar a sua normalidade.

O homem foi imobilizado em prancha rígida pelo Corpo de Bombeiros, mantido em decúbito lateral e submetido à oxigenoterapia.

Na sequência, foi encaminhado ao Hospital Regional, onde permaneceu sob cuidados médicos.

