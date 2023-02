Cunhado de traficante é sequestrado, morto a tiros e largado na rua em Ponta Porã

Daniel Augusto Benitez foi encontrado morto durante a tarde do último domingo (5) na cidade de Ponta Porã. Ele foi sequestrado por criminosos, assassinado a tiros e teve o corpo abandonado em uma rua rodeada de matos.

A vítima é cunhado de Cléber Riveiros Segóvia, o 'Dogão', que era apontado como uma das pessoas influentes em uma organização criminosa atuante na fronteira, mas que foi executado em outubro do ano passado no interior do Paraná.

Segundo informações do site Ponta Porã News, Daniel estava com amigos em uma quadra de esportes, quando criminosos armados apareceram e levaram a vítima à força, ainda pela manhã.

No período da tarde, o corpo da vítima foi encontrado com as mãos atadas e com diversos tiros pelo corpo. A Polícia Militar chegou pelo local e preservou a cena até a chegada da Perícia Científica e da Polícia Civil, que deram início da investigação.

O corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal de Ponta Porã. O caso é investigado por policiais brasileiros e paraguaios.

Daniel era conhecido por ser diretor de uma casa de câmbios em Pedro Juan Caballero.

