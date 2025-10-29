Homem é socorrido com sinais de hipotermia em buraco em Corumbá

O Corpo de Bombeiros promoveu um resgate de um homem, ainda não identificado, na noite desta terça-feira, dia 28 de outubro, próximo ao aterro sanitário em Corumbá. A vítima apresentava quadro inicial de hipotermia.

Informações divulgadas pela corporação apontam que o homem estava com forte odor etílico, tremores corporais e totalmente molhado.

Ainda de acordo com o relato, ele foi encontrado caído em um buraco, entre o acostamento e uma área de terra. No momento do resgate, garoava intensamente e agravou o quadro de saúde da vítima.

O homem aparentava ter entre 50 e 60 anos, mas não portava nenhum tipo de documento consigo. Ele foi encaminhado para atendimento na UPA (Unidade de Pronto Atendimento) da cidade.

"A atuação rápida e técnica da guarnição foi essencial para garantir a segurança e preservar a vida da vítima em condições climáticas adversas", frisou a corporação.

