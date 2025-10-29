Menu
Menu Busca quarta, 29 de outubro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Interior

Homem é socorrido com sinais de hipotermia em buraco em Corumbá

Ele estava com forte odor etílico, tremores corporais e totalmente molhado

29 outubro 2025 - 12h12Luiz Vinicius

O Corpo de Bombeiros promoveu um resgate de um homem, ainda não identificado, na noite desta terça-feira, dia 28 de outubro, próximo ao aterro sanitário em Corumbá. A vítima apresentava quadro inicial de hipotermia.

Informações divulgadas pela corporação apontam que o homem estava com forte odor etílico, tremores corporais e totalmente molhado.

Ainda de acordo com o relato, ele foi encontrado caído em um buraco, entre o acostamento e uma área de terra. No momento do resgate, garoava intensamente e agravou o quadro de saúde da vítima.

O homem aparentava ter entre 50 e 60 anos, mas não portava nenhum tipo de documento consigo. Ele foi encaminhado para atendimento na UPA (Unidade de Pronto Atendimento) da cidade.

"A atuação rápida e técnica da guarnição foi essencial para garantir a segurança e preservar a vida da vítima em condições climáticas adversas", frisou a corporação.

Reportar Erro
Funlec - Matriculas

Deixe seu Comentário

Leia Também

Segundo informações preliminares, o homem possuía problemas de saúde
Interior
Homem é encontrado morto dentro de casa por vizinhos na região central de Paranaíba
Ministério Público Federal (MPF) -
Educação
MPF promove escuta pública em Sidrolândia para avaliar qualidade da educação básica
Casal morreu praticamente junto
Interior
Marido morre após infarto e esposa não suporta perda e falece ao ter AVC em Cassilândia
STJ mantém preso homem acusado de assassinar mulher em Ponta Porã
Justiça
STJ mantém preso homem acusado de assassinar mulher em Ponta Porã
Foto:
Justiça
De Uno a SW4: TJMS abre leilão de mais de 11 mil bens móveis e veículos
Heliomar Klabunde e Hélio Acosta -
Política
Decisão do STF pode mudar comando da prefeitura de Paranhos; entenda
Identidade Visual MPMS -
Interior
MP manda prefeito cancelar contrato de R$ 300 mil sem licitação em Glória de Dourados
STJ -
Interior
STJ mantém pena de 16 anos de prisão de homem que estuprava crianças em Terenos
Policial do GAECO -
Polícia
Gaeco deflagra operação contra esquema de licitações fraudulentas em Itaporã
Vítima foi morta com golpes de faca -
Interior
TJ aumenta pena de homem que degolou vítima em Dois Irmãos do Buriti

Mais Lidas

Dhiogo faleceu na tarde de ontem
Polícia
Soldado que morreu no CMO foi enterrado no dia do aniversário da mãe em Campo Grande
Técnico Fernando Augusto, do Chelsea Brasil
Esportes
Morre Fernando Augusto, técnico de futsal do Chelsea Brasil MS
Samu tentou socorrer a vítima, mas sem sucesso
Polícia
AGORA: Homem mata garota de programa a facadas no Jardim Colúmbia
Mulher morre após tomar injeção de R$ 139 para emagrecer
Polícia
Mulher morre após tomar injeção de R$ 139 para emagrecer