Homem é socorrido em estado grave após ser atropelado por trator em Rio Verde

Homem, que não teve a identificação revelada, foi atropelado por um trator enquanto trabalhava em uma área rural de Rio Verde de Mato Grosso - a 204 quilômetros de Campo Grande, durante o sábado (5). Ele foi socorrido em estado grave.

Devido à gravidade dos ferimentos, a vítima chegou a ser socorrida para o hospital do município, no entanto, precisou ser transferido no sistema 'vaga zero' para um hospital de Campo Grande.

Segundo o site Rio Verde News, o homem foi socorrido por um colega de trabalho, e a suspeita é que ele também tenha sido prensado pela máquina.

Ainda conforme o site, no hospital de Rio Verde, foi constatado que a vítima apresentava queimaduras no peito e nos braços, além de dificuldade para respirar e sinais de fratura no lado direito do tórax e do braço.

O estado de saúde era considerado grave.

