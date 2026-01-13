Homem é socorrido em estado grave após ser ferido a tiros em Sidrolândia

Homem, até o momento não identificado, foi ferido com um disparo de arma de fogo no começo da tarde desta terça-feira, dia 13, nas proximidades da praça do Morada da Serra, em Sidrolândia.

O atentado teria sido cometido por uma mulher, que chegou ao local armada e já efetuando os disparos contra a vítima.

Segundo informações do site SidroNews, o homem tentou correr, mas foi atingido. Ele foi socorrido e encaminhado em estado grave para o hospital da cidade, mas deverá ser transferido para Campo Grande em razão dos ferimentos.

Ainda conforme o site, uma das hipóteses para o atentado estaria relacionada a uma suposta agressão que o homem teria cometido contra um dos filhos da mulher há algum tempo.

A Polícia Militar esteve no hospital coletando mais informações a respeito do fato.

O caso será investigado pela Polícia Civil.

