Homem é atingido por bala perdida e projétil fica alojado no queixo em Sidrolândia

Homem, de 58 anos, foi atingido por uma bala perdida enquanto estava dormindo na própria residência, no bairro São Bento, em Sidrolândia - a 70 quilômetros de Campo Grande. O projétil ficou alojado na região do maxilar.

O caso aconteceu na última sexta-feira (12), contudo, só foi confirmado após exames serem realizados na madrugada de domingo (14), que inclusive, a filha da vítima publicou nas redes sociais a imagem da bala alojada.

Segundo consta no boletim de ocorrência, a vítima procurou atendimento médico na sexta-feira, alegando fortes dores no queixo, sendo realizado uma sutura no ferimento e foi liberado, já que o inchaço não permitia um exame mais detalhado.

Conforme o site Noticidade, devido a uma piora no quadro de saúde, o homem procurou Hospital Beneficente Dona Elmíria Silvério Barbosa e após passar por exame de imagem, houve a constatação de um projétil alojado na região do queixo, onde foi informado a necessidade de intervenção cirúrgica para a retirada.

O homem relatou para a equipe médica e para a polícia que estava dormindo quando sentiu forte ardência e dor, mas não chegou a ouvir nenhum estampido de disparo. Somente durante a tarde de sábado (13), que ele percebeu que havia um buraco no teto da residência, possivelmente causado pelo projétil.

A filha do homem também relatou o caso em suas redes sociais, pedindo orações e destacando que seu pai havia passado por uma cirurgia de hérnia recentemente e se recuperava em casa quando acabou atingido pela bala.

O caso deverá ser investigado pela Polícia Civil e inicialmente, foi registrado como lesão corporal dolosa.

