Homem encontrado morto em barraco foi assassinado por vizinho após briga em Dourados

O idoso Adélio Milton Pereira, de 71 anos, confessou ter matado o vizinho Severino Romualdo da Silva, de 44 anos, encontrado morto em um barraco na manhã de sábado (8), em Dourados.

Segundo informações do Dourados News, o crime aconteceu após uma discussão durante uma bebedeira entre os dois. Adélio relatou à polícia que a vítima o teria ofendido com palavrões, e ele reagiu desferindo golpes de faca.

Durante a ação que resultou na prisão do idoso, agentes do Serviço de Investigações Gerais (SIG) e da Depac também detiveram o genro dele, Nelson Villalba, de 43 anos, que tinha um mandado de prisão definitivo de 45 anos por estupro em Porto Murtinho.

Adélio foi autuado por homicídio, e ambos permanecem à disposição da Justiça.

