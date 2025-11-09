Homem encontrado morto em barraco foi assassinado por vizinho após briga em Dourados

O idoso Adélio Milton Pereira, de 71 anos, confessou ter matado o vizinho Severino Romualdo da Silva, de 44 anos, encontrado morto em um barraco na manhã de sábado (8), em Dourados.
Segundo informações do Dourados News, o crime aconteceu após uma discussão durante uma bebedeira entre os dois. Adélio relatou à polícia que a vítima o teria ofendido com palavrões, e ele reagiu desferindo golpes de faca.
Durante a ação que resultou na prisão do idoso, agentes do Serviço de Investigações Gerais (SIG) e da Depac também detiveram o genro dele, Nelson Villalba, de 43 anos, que tinha um mandado de prisão definitivo de 45 anos por estupro em Porto Murtinho.
Adélio foi autuado por homicídio, e ambos permanecem à disposição da Justiça.
Reportar Erro
Deixe seu Comentário
Leia Também
Interior
Em agenda no interior, Riedel entrega R$ 6,6 milhões em obras de infraestrutura neste domingo
Interior
Homem é preso após passar a mão na bunda de jovem durante show em Ponta Porã
Interior
Granada achada em casa leva BOPE a apreender 420 kg de drogas em Ponta Porã
Interior
Idoso de 79 anos desaparece em mata e é resgatado pelos bombeiros em Anastácio
Interior
Após levar 20 facadas, homem é degolado em Água Clara
Interior
Com sinais de violência, homem é encontrado morto dentro de barraco em Dourados
Interior
Criança é atacada por cachorro e internado em unidade de saúde em Corumbá
Interior
Governo acelera obras do MS Ativo Municipalismo em Bandeirantes e Jaraguari
Interior
PM prende em Rochedo agiota que realizava cobranças violentas com armas falsas
Interior