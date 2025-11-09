Menu
Homem encontrado morto em barraco foi assassinado por vizinho após briga em Dourados

Idoso de 71 anos confessou o crime; durante a prisão, genro dele foi detido por estupro

09 novembro 2025 - 18h50Taynara Menezes

O idoso Adélio Milton Pereira, de 71 anos, confessou ter matado o vizinho Severino Romualdo da Silva, de 44 anos, encontrado morto em um barraco na manhã de sábado (8), em Dourados.

Segundo informações do Dourados News, o crime aconteceu após uma discussão durante uma bebedeira entre os dois. Adélio relatou à polícia que a vítima o teria ofendido com palavrões, e ele reagiu desferindo golpes de faca.

Durante a ação que resultou na prisão do idoso, agentes do Serviço de Investigações Gerais (SIG) e da Depac também detiveram o genro dele, Nelson Villalba, de 43 anos, que tinha um mandado de prisão definitivo de 45 anos por estupro em Porto Murtinho.

Adélio foi autuado por homicídio, e ambos permanecem à disposição da Justiça.

