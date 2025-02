Homem "escapa da morte" após deixar veículos em chamas na madrugada

Pedro Molina, com informações do Dourados News

Um carro, com placas do Paraguai, foi consumido pelas chamas na Vila Áurea, em Ponta Porã, na madrugada deste sábado (8), e por pouco não vitimou um homem que estava dormindo dentro do veículo no momento do incêndio.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e atuou no controlar das chamas, buscando impedir que o fogo se espalhasse para outros carros e residências próximas.

A polícia foi acionada, e iniciou uma investigação para esclarecer de onde surgiram as chamas, coletando depoimentos e analisando evidências.

