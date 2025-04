Homem esfaqueia desafeto após ser ameaçado em rodoviária de Três Lagoas

Denilson de Souza Laurindo, de 36 anos, foi preso em flagrante na noite desta quinta-feira (10), por esfaquear e tentar matar o desafeto, de 29 anos, na estação rodoviária de Três Lagoas - a 326 quilômetros de Campo Grande.

Segundo consta no boletim de ocorrência, a Polícia Milita foi acionada para atender a situação de tentativa de homicídio e receberam que o suspeito estava trajando roupas na cor cinza.

Durante as diligências, os policiais encontraram o suspeito em um bar, em frente à rodoviária, na rua Elmano Soares. Quando a viatura se aproximou, Denílson soltou uma faca no chão.

Abordado e questionado sobre o que aconteceu, o suspeito afirmou que desferiu dois golpes de faca na região do abdômen da vítima, mas acertou apenas um e logo na sequência, fugiu do local. A vítima permaneceu na rodoviária e foi socorrido com vida para o Hospital Auxiliadora.

Na delegacia, Denílson explicou que praticou o ato para se defender, após ter supostamente sido ameaçado pela vítima.

O caso foi registrado como tentativa de homicídio qualificado por motivo torpe.

