Homem tem carro roubado ao estacioná-lo na frente de casa em Dourados

Um homem de 50 anos, morador de Dourados, registrou boletim de ocorrência após ter o veículo roubado ao deixa-lo estacionado em frente de sua casa, localizada na Rua Patrocínio Vitor Garcia, no bairro Parque das Nações II Plano.

Segundo o portal Dourados News, o homem teria deixado o carro, modelo Santana, ano 96, estacionado em frente de sua casa com a chave do veículo ainda no contato.

A vítima se ausentou do local por cerca de 15 minutos, e ao voltar, seu carro já havia sido roubado.

O caso foi registrado na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário e será investigado.

