Abusador de cães é preso após estuprar cadela da irmã em Caarapó

Homem, de 46 anos, foi preso em flagrante na noite desta quinta-feira (3), após estuprar a cadela da própria irmã, durante a madrugada, em Caarapó - a 273 quilômetros de Campo Grande.

Segundo informações divulgadas pela Polícia Civil, o suspeito aproveitou que todos estavam dormindo e por volta das 3h, levou a cachorrinha para uma cama e cometeu os atos sexuais contra ela.

Porém, a própria irmã teria visualizado o ato cruel e durante a manhã, acionou a Polícia Civil, registrando o caso de maus-tratos. Uma equipe da Delegacia de Caarapó realizou diligências ininterruptas, localizando o suspeito no final da tarde e efetuando sua prisão.

A polícia ouviu algumas testemunhas durante as investigações e elas relataram que o suspeito já havia praticado crimes de abuso sexual contra outros cães.

A cadelinha, que apresentava lesões na região genital, foi encaminhada para exame de corpo de delito e atendimento veterinário. Após os cuidados, será acolhida pela APAC (Associação de Proteção Animal de Caarapó), que prontamente ofereceu suporte.

Durante a colheita de provas, surgiram ainda indícios de que o mesmo indivíduo teria tentado abusar sexualmente de um menor há poucos dias, o que também está sendo apurado. Em interrogatório, o autuado confirmou ter praticado atos sexuais diversas vezes contra a mesma cadela, bem como com outros cães, relatando, inclusive, que um deles chegou a falecer em decorrência da violência. O suspeito, ainda, confessou também ter tentado, dias atrás, abusar sexualmente de um menor.

"Diante da gravidade do caso e da necessidade constante de apoio, a Delegacia de Caarapó solicita à comunidade que contribua com doações à APAC, entidade que realiza um trabalho essencial no acolhimento e cuidado de animais vítimas de maus-tratos. A ajuda será fundamental para possibilitar o devido acolhimento da cadelinha resgatada, bem como garantir o cuidado dos demais animais já acolhidos que enfrentam situações semelhantes. Toda colaboração é bem-vinda, ração, medicamentos, produtos de higiene ou apoio financeiro", disse a Polícia Civil.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também