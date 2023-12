Homem estupra própria filha e dá dinheiro pelo silêncio dela em Naviraí

Homem, de 44 anos, foi preso durante a terça-feira (19) após ser investigado pelo crime de estupro de vulnerável, cometido contra sua própria filha, de 9 anos, em Naviraí. A Polícia Civil, por meio da DAM (Delegacia de Atendimento à Mulher) realizou a detenção por meio de um mandado de prisão.

Segundo divulgado pela polícia, os estupros aconteciam enquanto a mãe da criança dormia e em certas ocasiões, ele oferecia dinheiro em compra do silêncio da própria filha.

A criança narrou em depoimento especial que os abusos aconteceram em sua casa e o pai praticava atos libidinosos diversos da conjunção carnal, consistentes em toques íntimos no corpo dela.

Ele ainda a ameaçou de agressão caso revelasse os fatos e já lhe deu quantia em dinheiro para não contar a ninguém.

Diante do risco de reiteração delitiva evidenciada pela Autoridade Policial, foi representada pela prisão preventiva do genitor ao Poder Judiciário, a qual foi deferida e cumprida por uma equipe de policiais civis da DAM.

