Homem fica com vísceras expostas após ser esfaqueado em conveniência de Dourados

Homem, de 40 anos, ficou com as vísceras expostas após ser esfaqueado durante uma tentativa de homicídio em uma conveniência na rua Mozart Calheiros, na região do bairro Izidro Pedroso, em Dourados - a 225 quilômetros de Campo Grande.

O suspeito pelo crime, identificado como Nestor Fernandes Martins, de 33 anos, foi preso em flagrante logo após fugir da ação. Ele foi encontrado em outro bairro da cidade, mas precisou de atendimento médico porque foi agredido por populares.

Segundo informações do site Dourados News, a vítima estava no estabelecimento e foi surpreendida com a chegada de Nestor, que rapidamente o atacou com golpes de faca no ombro e no abdômen.

Por causa dos ferimentos na região do abdômen, o homem ficou com as vísceras expostas e testemunhas prestaram o primeiro socorro e o encaminharam para atendimento médico em uma UPA (Unidade de Pronto Atendimento).

Pelo estado grave, a vítima foi transferida para o Hospital da Vida para melhores avaliações médicas.

A faca utilizada no crime também foi apreendida pela polícia. O suspeito foi encaminhado para uma unidade de saúde e o caso registrado na delegacia de plantão.

