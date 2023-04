Homem fica em estado grave após levar facada de companheira em Amambai

Um homem de 50 anos foi resgatado em estado grave após ter sido esfaqueado na região do tórax na noite deste sábado (1º), em Amambai, a 356 quilômetros de Campo Grande. As informações são do Dourados News.

O homem acabou sendo esfaqueado por sua companheira, de 49 anos, após ela pegar uma faca para se defender de agressões por parte da vítima.

Segundo o boletim de ocorrência, o casal estava ingerindo bebidas alcoólicas desde às 18h do dia do crime, e por volta das 20h30 começaram a discutir por ciúmes e porque o homem insultou a filha de sua companheira.

Após a facada, a filha da mulher foi quem separou a briga e acionou a Polícia Miliar, que acionou o Corpo de Bombeiros logo em seguida.

O homem foi levado em estado grave ao Hospital Regional, porém, ele ainda deve ser transferido para outra unidade de saúde.

