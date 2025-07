Homem fica ferido após ser atropelado por van na BR-262

Um homem, de aproximadamente 40 anos, ficou ferido após ser atropelado por uma van na noite deste sábado (5), na rodovia BR-262, em Corumbá — a 426 km de Campo Grande.

As circunstâncias do acidente ainda não foram esclarecidas pelas autoridades. Mas segundo o portal De Paula News, a vítima foi encontrada desorientada, com um ferimento na cabeça e sangramento na região abdominal.

Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas e prestaram os primeiros socorros no local, antes de encaminhá-lo para atendimento médico em um pronto-socorro da região. O estado de saúde do homem também não foi divulgado oficialmente.

Até o momento, não há informações sobre o condutor da van ou se o veículo permaneceu no local após o acidente.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também