Homem leva três facadas e fica em estado grave em Três Lagoas

Tentativa de homicídio na noite desta segunda-feira (26), deixou um homem, ainda não identificado, em estado grave no bairro Santo André, em Três Lagoas - a 326 quilômetros de Campo Grande. Ele foi esfaqueado pelo menos três vezes.

A vítima apresentava duas perfurações no peito e uma nas costas. O suspeito fugiu do local antes da chegada das autoridades e não foi localizado até o momento.

Informações do portal Fatos MS apontam que após ser esfaqueado pelo desafeto, a vítima pediu socorro em uma farmácia no bairro.

Equipe do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionada para atender a vítima, assim como a Polícia Militar que prestou apoio aos socorristas. A vítima estava em estado de surto e bastante agitado no momento do atendimento.

O homem foi encaminhado para uma unidade de saúde, em estado grave e corre risco de morte. Ainda não há detalhes sobre a motivação para o crime.

O caso deve ser levado ao conhecimento da Polícia Civil.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também