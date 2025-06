Homem matou morador de rua após discussão por divisão de drogas em Naviraí

Saiba Mais Interior Homem é espancado até a morte com pedras e pedaços de madeira em Naviraí

Rodrigo Santos Luiz, de 38 anos, foi preso em flagrante no final da tarde deste domingo (1°), por matar um morador de rua com pedaços de madeira e pedradas, em Naviraí. O motivo do homicídio foi uma discussão pela divisão de drogas.

A informação foi dita pelo próprio acusado do crime, que confessou a prática delituosa. Ele relatou que após o bate-boca, retornou ao local onde a vítima dormia e a atacou com uma pedra, um pedaço de madeira e uma garrafa quebrada.

Próximo ao corpo, havia um bloco de concreto com vestígios de sangue, indicando que foi utilizado como instrumento do crime.

Conforme divulgado pela Polícia Civil, câmeras de segurança e relatos de testemunhas foram colhidos, onde se chegou até Rodrigo Santos, que já tinha passagens pela polícia, inclusive, tendo uma condenação por estupro.

A prisão aconteceu por volta das 17h, quando ele foi avistado caminhando pelo centro da cidade. Ao ser abordado, confessou o crime e recebeu voz de prisão pelo flagrante de homicídio.

Considerando a gravidade do crime e a reincidência do autor, a Polícia Civil representou pela conversão do flagrante em prisão preventiva.

As investigações prosseguem para apurar outras circunstâncias e eventuais conexões com o caso.

Reportar Erro

Saiba Mais Interior Homem é espancado até a morte com pedras e pedaços de madeira em Naviraí

Deixe seu Comentário

Leia Também