Homem mente sobre ter sofrido atentado para invadir casa da ex em Três Lagoas

Na madrugada desta quinta-feira (27), um homem, que não teve a identificação revelada, mentiu sobre sofrer um atentado para invadir a casa de sua ex-mulher, na Vila Alegre, em Três Lagoas - a 326 quilômetros de Campo Grande.

A suposta vítima deu diversas vezes, mas afirmou que teria sido roubado por indivíduos e que foi atingido por um tiro de raspão na região do abdômen na Praça Ramez Tebet, na área central da cidade.

Conforme relatado pelo site Rádio Caçula, a ex-mulher estava dormindo em sua residência, quando escutou as batidas na porta e os chamados por parte do ex-companhado. Como ela o ignorou, o homem quebrou a janela e invadiu o imóvel, pedindo para que ninguém fosse acionado.

No entanto, o Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e a Polícia Militar estiveram pelo local. A equipe de socorro informou que havia apenas uma lesão em dois dedos por conta do soco que ele deu para quebrar o vidro da janela. Referente ao ferimento na barriga, nada foi encontrado na avaliação dos socorristas.

Sobre o suposto roubo, o homem deu várias versões e nenhuma delas conseguiu passar as características dos supostos autores. A ex-mulher, em contato, com a polícia, informou que o ex-companheiro faz uso de drogas e álcool e que frequentemente vai até sua casa para lhe perturbar.

Após o caso ser registrado, o homem foi encaminhado para uma unidade de saúde.

