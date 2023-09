Homem morre afogado no Passo do Lontra, em Corumbá

No final da tarde de sábado (23), o Corpo de Bombeiros de Corumbá recebeu a solicitação para atendimento de um provável afogamento na região do Passo do Lontra, próximo a ponte.

Conforme a ocorrência, a vítima era um homem de 47 anos, que estava no local tomando banho de rio com os amigos, momento em que os colegas o viram acenar com a mão, mas logo depois ele desapareceu.

O Corpo de Bombeiros explicou que, devido à complexidade operacional da atividade de mergulho naquele local, as buscas não poderiam ser realizadas no período noturno, e que iniciariam às 5h do dia seguinte.

Na manhã deste domingo (24), a equipe de mergulhadores do 3º Grupamento de Bombeiros Militar deslocou-se até a região do Passo do Lontra para realizar a busca da vítima de afogamento, e por volta das 7h, o corpo foi encontrado e retirado da água.



