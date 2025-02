Homem morre após acidente envolvendo duas motos em Ponta Porã

O motociclista Pablino Molinas Talavera, de 53 anos, morreu em decorrência de um acidente de trânsito na manhã deste sábado (1°) em Ponta Porã, a 313 quilômetros de Campo Grande, após se chocar com outro motoqueiro, identificado como Tiago Costa de Santana, que foi socorrido com graves ferimentos.

Segundo informações do boletim de ocorrência, Tiago estava pela rua 13 de Setembro, trafegando sentido norte a sul, enquanto Pablino trafegava pela rua 18 de Julho, no sentido oeste a leste, quando no cruzamento das duas vias, houve a colisão entre eles.

Em decorrência da colisão, o sobrevivente ficou com fraturas na perna e no braço esquerdo, onde foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros para o Hospital Regional de Ponta Porã. Já Talavera, não resistiu e faleceu ainda no local.

O motociclista que morreu estava conduzindo uma moto Kenton, de origem paraguaia, enquanto o Tiago estava a bordo de uma Yamaha YZF R3.

A Polícia Civil e a Polícia Científica estiveram no local dos fatos e realizaram todos os procedimentos de praxe.

O caso foi registrado como praticar homicídio culposo na direção de veículo automotor.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também