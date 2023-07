Homem morre após ser atropelado na BR-262 em Aquidauana

Um homem, ainda não identificado, morreu atropelado nas primeiras horas da manhã desta quarta-feira (12), na BR-262, região da fazenda Gruta Azul, próximo de Aquidauana - a 141 quilômetros de Campo Grande.

O Corpo de Bombeiros chegou a ser acionado para atender a vítima na rodovia, mas durante o percurso e a chegada no local, os militares visualizaram que o homem não havia resistido aos ferimentos.

Conforme informações do site O Pantaneiro, é esperada a chegada da Perícia Científica e da Polícia Civil. Uma equipe da PRF (Polícia Rodoviária Federal) também deve dar suporte a ocorrência por se tratar de uma rodovia federal no Estado.

Ainda não há informações sobre qual veículo poderia ter atropelado a vítima, nem se há testemunhas que pudessem ter presenciado o fato no início da manhã de hoje.

