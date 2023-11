Homem morre após ser atropelado por carro em Corumbá

Um homem, de 65 anos, morreu na noite deste domingo (26) logo após ser atropelado por um veículo Volkswagen Fox, na Avenida Rio Branco, em Corumbá - a 426 quilômetros de Campo Grande.

Segundo informações repassadas pelo Corpo de Bombeiros, o acidente aconteceu no sentido da pista para quem vai para Ladário.

Após o atropelamento, a vítima sofreu um afundamento de crânio e tinha diversas escoriações pelo corpo, principalmente em membros inferiores.

Mesmo com acionamento do Corpo de Bombeiros e do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), o homem não resistiu e faleceu pelo local do atropelamento.

A Polícia Civil e a Polícia Científica foram acionados e realizaram os trabalhos de praxe na cena do acidente.

