Homem morre após ser esfaqueado três vezes em bar de Anastácio

No final da noite desta terça-feira (10), um homem, ainda não identificado, morreu após ser esfaqueado, pelo menos três vezes, em um bar na rua Aguaí, em Anastácio - a 145 quilômetros de Campo Grande.

Informações apontam que a vítima recebeu as facadas na região do abdômen e não teve tempo de ser socorrido, pois não suportou os ferimentos, morrendo momentos antes do Corpo de Bombeiros chegar no local.

Conforme o site O Pantaneiro, a motivação e a autoria ainda estão sendo investigadas pela Polícia Civil. Até o momento, nenhum suspeito foi preso.

A Polícia Militar foi acionada e fez o isolamento da cena do crime e rondas na região.

Estiveram no local a Polícia Civil e a Polícia Científica.

