Homem morre atropelado apÃ³s tentar atravessar pista embriagado em MS

Laércio de Lima, de 55 anos, morreu atropelado na noite do último sábado (11), na região do Assentamento Santo Antônio, em Itaquiraí. Ele foi atingido por uma motocicleta pilotada por um homem, que não teve a idade revelada.

Segundo informações do boletim de ocorrência, o motociclista explicou para a polícia que estava trafegando pelo travessão do Nonato, quando a vítima apareceu na frente do veículo.

Foi o próprio motociclista quem acionou o socorro e também a Polícia Civil após notar que Laércio sem os sinais vitais. O homem esperou toda a resolução no local do acidente.

O investigador colheu mais informações e verificou que a vítima estava embriagada.

O caso foi registrado como morte a esclarecer na Delegacia de Polícia Civil de Itaquiraí.

