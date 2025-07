Homem morre atropelado e tem corpo dilacerado em rodovia de Itaquiraí

Homem, até o momento não identificado, morreu atropelado na madrugada desta terça-feira (1°), na BR-163, entre Itaquiraí e Naviraí. Ele teve o corpo dilacerado em razão do acidente.

Consta no boletim de ocorrência, que quem achou a vítima foi um motorista da CCR MSVia, que estava trafegando sentido Naviraí para Itaquiraí, quando percebeu "algo estranho sobre a pista".

No primeiro momento, ele acreditou que pudesse ser um animal, mas ao retornar para o local, notou que se tratava de um homem, que devido à gravidade do impacto do acidente, estava irreconhecível.

A Polícia Civil, Polícia Científica e até Polícia Rodoviária Federal foram acionados para os trabalhos de praxe, mas até o momento, não há nenhum veículo suspeito que possa ter participação no caso.

As investigações continuam. O caso foi registrado como morte por causa indeterminada.

