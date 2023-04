Homem morre em colisão entre moto e bicicleta em Dourados

Uma colisão entre moto e bicicleta, na manhã desta quarta-feira (5), deixou um morto e outro em estado grave no prolongamento da Avenida Marcelino Pires, em Dourados. O motociclista identificado como Valdinei Davalo dos Santos, 27 anos, morreu no local, já o ciclista foi socorrido ao Hospital da Vida em estado gravíssimo.

Conforme o site Dourados News, o ciclista trafegava pela Avenida Marcelino Pires quando foi atingido pela moto, em circunstâncias que estão sendo apuradas pela polícia.

Equipes do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e do 2º GBM (Grupamento de Bombeiros Militar) e do 3º BPM (Batalhão de Polícia Militar) foram acionadas, mas o motociclista não resistiu e morreu no local.



