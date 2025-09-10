Homem morre em confronto com a PM após esfaquear mulher em Nova Alvorada do Sul

Marcelo Pereira dos Santos, de 29 anos, morreu em um confronto com a Polícia Militar durante a noite desta terça-feira (9), em Nova Alvorada do Sul, a 115 quilômetros de Campo Grande, logo após esfaquear uma mulher, de 37 anos.

As informações do boletim de ocorrência apontam que o suspeito teria esfaqueado três vezes a mulher, que não teria nenhum tipo de relacionamento com ele, ocasionando assim uma tentativa de homicídio.

A vítima em questão conseguiu fugir do local em que foi atingida e pediu ajuda em uma conveniência na companhia do namorado. Quando a Polícia Militar chegou no estabelecimento, o companheiro da vítima relatou que o suspeito seria uma pessoa de alcunha 'ferro-velho' e que estava pulando de casa em casa, na rua Isolina Correa Campos.

Ainda conforme o registro policial, os militares conseguiram localizar em uma residência, onde ele ficou encurralado atrás de uma mureta e armado com uma faca.

Um dos policiais progrediu na tentativa de prendê-lo, mas o suspeito reagiu à abordagem e partiu para cima do militar e tentou atingi-lo com uma facada, porém, foi atingido por um disparo realizado pelo militar que reagiu a injusta agressão.

O suspeito chegou a ser socorrido pela própria equipe para a unidade hospitalar da cidade, no entanto, não resistiu ao ferimento e morreu. A mulher em questão, esfaqueada três vezes pelo indivíduo, foi socorrida e transferida em sistema vaga zero para Campo Grande.

A Polícia Civil e a Polícia Científica estiveram na casa onde o confronto aconteceu para os trabalhos de praxe.

