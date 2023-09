Homem morre enquanto capinava terreno sob sol forte em Bataguassu

Noel dos Santos, de 54 anos, morreu durante a tarde de quinta-feira (21) enquanto capinava um terreno de sua propriedade na cidade de Bataguassu. O caso aconteceu sob um forte sol de 37°C, máxima que era registrada quando aconteceu o fato.

Conforme noticiado pelo site Cenário MS, a vítima morava em Presidente Epitácio, mas foi para a cidade sul-mato-grossense justamente para limpar o terreno.

Ainda segundo o site, a caminhonete de Noel estava estacionada em frente a propriedade e a enxada ficou caída ao lado do corpo.

Testemunhas acabaram vendo a situação e acionaram as autoridades. Estiveram no local, Polícia Científica, Polícia Civil e Militar, Corpo de Bombeiros e funerária.

Como dito anteriormente, Mato Grosso do Sul vive uma onda de calor intensa e extrema nos últimos dias. A tendência é que o pico seja atingido no fim de semana e no momento da morte de Noel, a temperatura em Bataguassu estava em 37°C, com umidade relativa do ar em 25%.

Deixe seu Comentário

Leia Também