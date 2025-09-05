Menu
Homem morre vítima de choque elétrico ao mexer em geladeira em Batayporã

A suspeita é que a vítima pudesse estar realizando alguma manutenção no eletrodoméstico

05 setembro 2025 - 09h22Luiz Vinicius
Vítima morreu com fios próximos ao corpoVítima morreu com fios próximos ao corpo   (Jornal da Nova)

Airso de Oliveira, de 59 anos, morreu durante a noite desta quinta-feira (4), após ser vítima de um choque elétrico enquanto mexia numa geladeira, na própria residência, na Vila José Mustafá, em Batayporã - a 312 quilômetros de Campo Grande.

O homem foi encontrado pela Polícia Militar caído próximo ao eletrodoméstico, com o fio enrolado no próprio corpo.

Conforme o site Jornal da Nova, ainda havia uma lanterna acesa jogada no chão e água escorrendo do refrigerador.

Os militares constataram durante a varredura que o capacitor da geladeira estava desconectado, levantando ainda mais a hipótese de que Airso poderia estar realizando algum tipo de manutenção quando sofreu o choque elétrico.

A Polícia Civil e a Polícia Científica estiveram pelo local e realizaram os trabalhos de praxe e o corpo foi levado para o IML (Instituto Médico Legal).

