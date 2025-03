Adolescente mata homem a facadas apÃ³s salvar mulher de agressÃµes em Dourados

Wagner dos Santos Almenara, de 33 anos, foi assassinado com golpes de faca durante a madrugada desta quarta-feira (12), por um adolescente, de 17 anos, na rua Lindalva Marques Ferreira, em Dourados - a 225 quilômetros de Campo Grande.

Segundo informações do site Ligado na Notícia, o homem consumia bebida alcoólica com a companheira em uma conveniência e passou a sentir ciúmes dela, momento em que começaram a discutir e a brigar no local.

Em uma oficina mecânica próxima ao estabelecimento, o adolescente percebeu a situação e decidiu intervir para evitar o pior para a mulher. Na sua versão, o menor relatou que Wagner disse que iria matá-lo por ser de uma facção criminosa e chegou a levantar uma camiseta para mostrar a tatuagem de palhaço.

Nesse momento, ainda conforme o site, uma faca caiu da cintura do homem, que tentou pegar, mas o adolescente percebeu e foi mais rápido, se apossando do instrumento e desferindo um golpe no peito da vítima, que não resistiu e morreu no local.

O menor permaneceu no local até a chegada da Polícia Militar, onde foi efetuada a apreensão do garoto, que relatou ter se sentido ameaçado pelo homem, por isso acabou desferindo o golpe nele, culminando na morte.

Ele foi apreendido e encaminhado para a delegacia de plantão.

