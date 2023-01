Homem que ateou fogo no próprio corpo em Anastácio morre em hospital

O morador de Anastácio, Cleiton Henrique Neves Sampaio, de 31 anos, morreu ainda na terça-feira (10) na Santa Casa de Campo Grande, após jogar álcool e colocar fogo no próprio corpo e ter 90% do corpo queimado na noite do último domingo (8).

Segundo informações do site O Pantaneiro, Cleiton estava ingerindo bebida alcoólica e usou drogas, quando jogou álcool em si e ateou fogo.

Quando foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros, o homem sofreu queimaduras de segundo grau no rosto, pescoço, tórax e abdômen.

Na oportunidade, ele foi encaminhado para o Pronto-Socorro de Anastácio, mas devido ao quadro de saúde, foi entubado e transferido para a Santa Casa em Campo Grande. Porém, não resistiu aos ferimentos.

