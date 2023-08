Homem sai para trabalhar, mas caminhão é tomado por fogo em Anastácio

Um trabalhador, de 33 anos, levou um enorme susto nas primeiras horas da manhã desta terça-feira (1°), ao ver seu caminhão ser tomado por um incêndio em Anastácio - a 145 quilômetros de Campo Grande.

O caso aconteceu no momento em que o condutor saia para trabalhar na rua João Teodoreto da Costa.

Segundo informações do site A Princesinha News, o motorista logo pediu ajuda dos moradores para combater o incêndio até a chegada do Corpo de Bombeiros.

Ainda conforme o site, o homem afirmou que percebeu a fumaça saindo da parte de baixo da cabine e tentou usar o extintor para amenizar as chamas, mas sem sucesso e por isso pediu ajuda para os militares.

Foram utilizados cerca de 400 litros de água no combate as chamas. A suspeita é que o incêndio tenha sido provocado por um curto-circuito.

JD1 No Celular

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 e acompanhe em tempo real todas as notícias. Para baixar no IOS, clique aqui. E aqui para Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também