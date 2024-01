Homem tenta agredir ex-esposa, mas é esfaqueado nas nádegas em Rio Verde

Homem, que não teve a identificação revelada, foi esfaqueado nas nádegas pela sua ex-esposa após tentar agredi-lá, na noite desta quinta-feira (11), no bairro Coronel Manoel Mariano, na cidade de Rio Verde de Mato Grosso, a 210 quilômetros de Campo Grande.

Informações divulgadas pelo site Rio Verde News apontam que a mulher estava na casa do irmão confraternizando com a família, quando o indivíduo chegou alterado e com sinais de embriaguez, com a intenção de agredir a ex-companheira.

Porém, pessoas que também estavam na residência tentaram intervir e evitar que algo acontecesse. No entanto, uma dessas pessoas acabou agredida com socos no rosto e o suspeito continuava a perseguir a mulher pelo imóvel.

Na versão da mulher, mesmo sendo contido, o homem seguia a perseguindo, quando em determinado momento, na posse de uma faca, ela desferiu um golpe que atingiu as nádegas do ex-companheiro. Mesmo ferido, ele tentou partir para cima dela, contudo, caiu no chão e por lá ficou até a chegada do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência).

A Polícia Militar também foi acionada e ao comparecer pelo local, a mulher também relatou que estava separada do homem há cinco meses. Ele estava cumprindo pena em regime fechado e havia saído há 20 dias do presídio.

O homem foi encaminhado para o Hospital Geral Paulino Alves da Cunha, mas devido a gravidade do ferimento, foi transferido em sistema "vaga zero" para a Santa Casa de Campo Grande.

A mulher foi encaminhada para a Delegacia de Polícia Civil de Rio Verde para prestar esclarecimentos.

