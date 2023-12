Homem tenta apaziguar discussão, mas toma facada e vai parar em UPA em Dourados

Homem, de 42 anos, precisou ser socorrido e encaminhado para uma UPA (Unidade de Pronto Atendimento) de Dourados, a 225 quilômetros de Campo Grande, logo após tomar uma facada na perna enquanto tentava apaziguar uma discussão entre várias pessoas em uma residência na noite deste domingo (17).

Segundo informações do boletim de ocorrência, a vítima estava no imóvel com outras pessoas ingerindo bebidas alcoólicas e em determinado momento, iniciou-se uma discussão entre os presentes.

Ao tentar intervir e finalizar com a discussão, o homem acabou levando uma facada em uma das pernas e o Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionado para atender a vítima, onde ele foi encaminhado para a UPA.

Na unidade de saúde, o homem detalhou para a Polícia Militar que só sabia o primeiro nome do suspeito e não conseguiu dar mais informações sobre o ocorrido.

O caso foi registrado como lesão corporal dolosa na delegacia de plantão de Dourados.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no IOS ou Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também