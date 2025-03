Homem tenta atravessar represa a nado e morre afogado em Naviraí

Cleberson Aristides Boeira, de 33 anos, morreu afogado enquanto tentava atravessar uma represa a nado, em uma fazenda de Naviraí - a 358 quilômetros de Campo Grande. Ele se afogou no último domingo (23), mas o corpo só foi encontrado durante a segunda-feira (24).

O homem estava acompanhado de familiares na beira da represa, quando após ingerir bebidas alcoólicas e ter se alimentado, e por um momento, reclamou de formigamento para os presentes, mas teria decidido entrar na represa para "melhorar do mal-estar".

Segundo o site Ta Na Mídia Naviraí, ao entrar na água, Cleberson relatou aos familiares que iria atravessar a represa nadando para assustar outro grupo de pessoas, mas acabou afundando e não foi mais visto.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e iniciou as buscas, onde também prestou atendimento para a mãe do homem, que passou mal em decorrência do fato, sendo que foi necessário levá-la para o Hospital de Naviraí.

As buscas foram interrompidas com o cair da noite, mas retornaram pela manhã de segunda, quando horas após os trabalhos, o corpo da vítima foi localizado. A Polícia Civil e a Polícia Científica estiveram no local.

O caso será investigado.

